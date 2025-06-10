Израиль депортировал активистку Грету Тунберг, которая пыталась попасть в Газу

Грета Тунберг

CentralAsia (CA) - Шведскую активистку Грету Тунберг, находившуюся на задержанном израильскими военными судне Madleen с гумпомощью для жителей сектора Газа, депортировали из Израиля. Ее отправили на самолете в Швецию через пересадку во Франции.

МИД Израиля опубликовал в соцсети Х фотографии Греты Тунберг, сделанные в самолете.

9 июня Грета Тунберг вместе с еще 11 активистами на яхте Madleen пыталась подойти к берегу сектора Газа с гуманитарной помощью, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Судно было перехвачено военно-морскими силами Израиля.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала попытку Madleen прорвать блокаду «сознательным содействием террористической деятельности организации ХАМАС».