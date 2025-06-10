В школе в Австрии произошла стрельба, погибли не менее восьми человек

CentralAsia (CA) - Утром 10 июня в школе в австрийском городе Граце произошла стрельба. Об этом пишут австрийские СМИ, в том числе Kronen Zeitung и Heute.

По их данным, как минимум восемь человек погибли, еще несколько учеников и учителей школы получили тяжелые ранения. Сообщается, что в школе было совершено 30–40 выстрелов. По данным Heute, нападавший — предположительно учащийся — покончил с собой. По данным таблоида Kronen Zeitung, его тело было найдено в одном из школьных туалетов.

В австрийской полиции сообщили, что в районе гимназии на улице Драйершютценгассе проводится полицейская операция, но не раскрыли других деталей. По данным СМИ, людей из школы уже эвакуировали.