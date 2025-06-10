В Узбекистане снимут ограничение цены на дешевый бензин

CentralAsia (UZ) - С 10 июня узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа снимет ограничения цены на бензин АИ-80, сообщает Spot.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей издал предписание, которое отменит верхний предел роста стартовой цены топлива на торгах. Ограничение в 5% от начальной стоимости начало действовать 13 ноября 2024 года. Решение приняли после того, как биржевая стоимость бензина АИ-80 превысила отметку в 10 млн сумов за тонну.

По данным УзРТСБ, в первый день после введения лимита бензин стал дешевле на 8%, хотя объем реализации незначительно уменьшился. В то же время продажи пропана сократились на 13% за день и более чем вдвое — за предыдущие две недели.

Брокеры описали торги пропаном после введения потолка цен как «лотерею». При одинаковых ценовых предложениях сжиженный газ получают те, чьи заявки система биржи зарегистрировала раньше. В декабре 2025 года отмечался резкий рост продажи бензина АИ-80. Причиной этого стали ограничения на работу газовых заправок из-за резкого похолодания.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2025 года ставки акцизов на бензин, дизельное топливо, газ и другие нефтепродукты вырастут в среднем на 10%. Также ранее власти заверили, что проблем с бензином нет, создан огромный запас топлива, которым можно покрыть спрос.

Все это на фоне перебоев в работе газовых заправок, за жалобы грозит 15 суток ареста. Кроме того сообщалось, что узбекистанцы тратят почти треть своей зарплаты на бензин. Жители США заправляют машины дешевле, чем граждане Узбекистана.