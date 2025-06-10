В СНГ за год предотвратили 550 террористических и экстремистских преступлений, - ФСБ

CentralAsia (CA) - За 2024 год сотрудники правоохранительных органов стран СНГ предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера. Были установлены более 5,5 тыс. лиц, их совершивших, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников записал обращение к участникам совещания антитеррористических структур СНГ. Он рассказал, что в прошлом году было привлечено к уголовной ответственности более 1,5 тыс. террористов, экстремистов и наемников. Он уточнил, что работа ведется по линии межгосударственного розыска с использованием данных Антитеррористического центра. Это помогло задержать более 900 террористов и установить свыше 800 лиц, причастных к их финансированию, передает его слова «Интерфаксу».

В июне 2024 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что с 2022-го в Центральном федеральном округе была пресечена деятельность 32 ячеек международных террористов. В ноябре прошлого года в Москве состоялось совещание глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ. В нем участвовали делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, они обсудили взаимодействие своих спецслужб.