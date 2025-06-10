В Казахстане хотят запретить одежду, закрывающую лицо

CentralAsia (KZ) - Сенат Казахстана рассмотрел поправки в закон «О профилактике правонарушений», предусматривающие введение запрета на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, передает Ак Жайык.
Как пояснил сенатор Наурызбай Бакадамов, инициатива направлена на предотвращение правонарушений, совершаемых с использованием предметов гардероба, затрудняющих распознавание личности.
«Запрет не будет абсолютным и будет действовать с учётом исключений, предусмотренных законом», — отметил Бакадамов.
Исключения будут сделаны для ситуаций, когда ношение подобной одежды необходимо:
- по медицинским показаниям;
- при исполнении служебных или трудовых обязанностей;
- в целях гражданской защиты;
- при неблагоприятных погодных условиях;
- при участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
Вопрос публичного облика и одежды, скрывающей лицо, ранее поднимался на IV заседании Национального курултая в марте 2025 года. Президент Касым-Жомарт Токаев тогда отметил, что предпочтительнее носить одежду в национальном стиле, чем облачаться в закрывающие лицо черные одеяния.
С января 2025 года в Кыргызстане запрещено полностью скрывать лицо в госучреждениях и общественных местах.