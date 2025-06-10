В Казахстане хотят запретить одежду, закрывающую лицо

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CentralAsia (KZ) - Сенат Казахстана рассмотрел поправки в закон «О профилактике правонарушений», предусматривающие введение запрета на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, передает Ак Жайык.

Как пояснил сенатор Наурызбай Бакадамов, инициатива направлена на предотвращение правонарушений, совершаемых с использованием предметов гардероба, затрудняющих распознавание личности.

«Запрет не будет абсолютным и будет действовать с учётом исключений, предусмотренных законом», — отметил Бакадамов.

Исключения будут сделаны для ситуаций, когда ношение подобной одежды необходимо:

по медицинским показаниям;

при исполнении служебных или трудовых обязанностей;

в целях гражданской защиты;

при неблагоприятных погодных условиях;

при участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Вопрос публичного облика и одежды, скрывающей лицо, ранее поднимался на IV заседании Национального курултая в марте 2025 года. Президент Касым-Жомарт Токаев тогда отметил, что предпочтительнее носить одежду в национальном стиле, чем облачаться в закрывающие лицо черные одеяния.

С января 2025 года в Кыргызстане запрещено полностью скрывать лицо в госучреждениях и общественных местах.

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