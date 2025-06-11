Монгольская молодежь будет изучать политические системы США в рамках программы MUNCEP-2025

CentralAsia (MNG) -

4 июня 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США Батбаяр Өлзийдэлгэр принял Одонтуяа Алтансух, Тэргэл Галдандавга и Саруул-Эрдэнэ Жагдагдорж и поздравил их с избранием на MUNCEP-2025.

Отобранные участники будут проходить стажировку в течение двух месяцев, начиная с 2 июня по 1 августа 2025 года, в различных офисах выборных должностных лиц, государственных учреждениях или организациях, вовлеченных в политическую, правительственную или влияющую на политику сферу, таких как Конгресс США, правительственные учреждения и неправительственные организации. В течение этого периода они ознакомятся с политической системой США и разовьют свои навыки гражданской активности и лидерства.

По данным посольства Монголии в США, Национальная программа гражданского взаимодействия Монголии и США (MUNCEP) реализуется совместно посольством Монголии в США и Институтом США-Азия с 2022 года. Целью этой программы является воспитание будущих лидеров, которые внесут вклад в дальнейшее развитие отношений между Монголией и США.

Тэргэл Галдандагва — кандидат MBA по специальности «Международный бизнес» в Университете Потомака, специализирующийся на политических исследованиях, экономическом развитии и трансграничном сотрудничестве. Она имеет степень бакалавра прикладной психологии Шанхайского университета политических наук и права, где она сосредоточилась на общественной психологии и стратегиях культурной адаптации.

В настоящее время она работает помощником регистратора в Университете Потомака, где ведет записи студентов, отслеживает политику в области образования и составляет отчеты о тенденциях зачисления для поддержки институциональных стратегий. Она также является основателем Global Express LLC, образовательной консалтинговой компании, которая помогла более 50 студентам получить международные стипендии и способствовать межкультурному академическому обмену.

В знак признания ее академических успехов и лидерства в гражданской активности она получила поздравительное письмо от посла США в Монголии Ричарда Буангана, в котором он признал ее вклад в образование и государственную службу. Работа Тергель сосредоточена на объединении образования, исследований и международного сотрудничества для продвижения гражданской активности и глобального развития.

Саруул-Эрдэнэ Жагдагдорж — восходящая студентка третьего курса колледжа Боудойн, изучающая бакалавриат искусств в области наук о Земле и океанографии, а также театра. Она посвятила себя защите и развитию маргинализированных сообществ посредством экологических исследований и историй, которые она рассказывает в кино и театре.

В Боудойне она активно участвует в различных сценических постановках в качестве художника по костюмам и техника по декорациям для театрального факультета, а также для студенческой театральной компании, старейшей и единственной студенческой радиостанции Боудойна WBOR, Азиатской студенческой ассоциации и Художественного общества.

Ранее она проходила стажировку в Tsahim Urtuu North America (TUNA), для которой она писала профили стипендиатов и оценивала заявки, одновременно предоставляя отзывы для пилотной программы стипендий. В свободное время Саруул-Эрдэнэ любит фотографию, матча, кататься на велосипеде в парках и проводить время с друзьями и семьей!

Одонтуяа (Одно) Алтансух — аспирантка факультета государственного управления Мэрилендского университета в Колледж-Парке. Она страстный профессионал с большим опытом в управлении, социальном воздействии и исследованиях, сосредоточена на устойчивости, трудоустройстве молодежи и инициативах ESG. Она искусна в анализе данных и разработке отчетов и привержена устойчивому развитию.

Она успешно закончила магистратуру по государственному управлению в Школе государственной политики Мэрилендского университета! За последние два года она выросла как в личностном, так и в профессиональном плане.

источник: MiddleAsianNews

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