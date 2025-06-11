Китайские военные примут участие в миротворческих учениях в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Отряд Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в середине июня отправится в Монголию для участия в многонациональных миротворческих учениях «Khaan Quest-2025», сообщил в понедельник представитель министерства обороны.

Представитель Министерства национальной обороны Китая Цзян Бинь заявил на пресс-конференции, что отряд НОАК прибыл по приглашению Министерства обороны Монголии.

Цзян также объявил, что 20-е заседание Рабочей группы экспертов по операциям по поддержанию мира в рамках Совещания министров обороны АСЕАН плюс (ADMM-Plus) пройдет в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая с 11 по 14 июня.

По его словам, государства-члены и государства-наблюдатели ADMM-Plus, а также Организация Объединенных Наций и Секретариат АСЕАН направят своих представителей на мероприятие, цель которого — углубить военное взаимное доверие и сотрудничество в сфере безопасности между странами региона, а также расширить их возможности для проведения миротворческих операций.

Khaan Quest (Хааны эрэлд) — ежегодные военные учения, проводимые в Монголии в течение недели летом. Они объединяют более десятка иностранных военных для обмена опытом многонациональных миротворческих операций. В ходе учений личный состав проходит подготовку по миротворчеству Организации Объединенных Наций, а также получает сертификацию для поддержки миротворческих операций.

Учения Khaan Quest стали одним из знаковых учебных мероприятий для стран-участниц и одними из крупнейших миротворческих учений в мире.

С момента своего создания в 2003 году, они проводятся в учебном районе Таван-Толгой. Они стали международными только в 2006 году, изначально являясь совместными учениями между монгольскими вооруженными силами и Индо-Тихоокеанским командованием США.

Эти ежегодные учения обычно открываются церемонией открытия президентом Монголии и главнокомандующим Вооруженными силами Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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