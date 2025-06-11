Парламент Монголии отменяет спорное правило о раскрытии налоговой информации из-за проблем с правами человека

CentralAsia (MNG) -

С февраля положение, позволяющее налоговым органам публично раскрывать личности налогоплательщиков, которые неоднократно нарушали налоговое законодательство или не исправляли свои нарушения вовремя, было официально отменено. Этот шаг последовал за постановлением Конституционного суда, который признал положение нарушающим права человека.

В ответ на это парламент внес поправки в статью 13, раздел 13.4 Общего налогового закона 17 января. Пересмотренный закон теперь ограничивает публичное раскрытие информации определенными случаями, а именно, когда налогоплательщик находится под следствием за фальсификацию финансовых документов. В таких случаях на официальном сайте могут быть опубликованы только имя налогоплательщика, идентификационный номер и соответствующие детали дела, и даже в этом случае только без согласия налогоплательщика при строго определенных условиях.

Важно отметить, что поправка также предписывает надлежащую правовую процедуру: налогоплательщики должны быть уведомлены как минимум за 10 дней до публичного раскрытия любой информации и должны иметь возможность предоставить объяснения или предложения. Кроме того, если дело больше не соответствует критериям раскрытия, например, когда фальсификация опровергнута или местонахождение лица подтверждено, информация налогоплательщика должна быть незамедлительно удалена из публичного списка.

Обновленное положение также строго запрещает налоговому органу раскрывать общественности любую информацию о налогоплательщиках в ситуациях, выходящих за рамки указанных в законе. По данным пресс-службы парламента, эти поправки направлены на укрепление конституционной защиты, соблюдение прав человека и защиту законных интересов налогоплательщиков. Они также соответствуют более широкой стратегии парламента по созданию правовой базы, ориентированной на граждан и человеческое достоинство.

источник: MiddleAsianNews

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