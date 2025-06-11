Jade Gas Holdings начинает первую в Монголии добычу голубого топлива из-под «песков Гоби»

CentralAsia (MNG) -
Компания Jade Gas Holdings (ASX:JGH) заявила, что стала первой компанией, которая ввела в эксплуатацию горизонтальную скважину по добыче метана из угольных пластов (МУП) в Монголии.
Компания Jade Gas Holdings Limited достигла важного рубежа, начав добычу на своих первых двух скважинах по добыче метана из угольных пластов (CBM) в аймаке Өмнөговь в Монголии.
Компания активно ищет партнерства для коммерциализации своей добычи газа, стремясь заменить дизельное топливо природным газом для транспортировки и выработки электроэнергии, что может открыть возможности для раннего получения дохода.
Jade Gas Holdings Limited работает в энергетическом секторе, сосредоточившись на разведке и добыче угольного метана (CBM). Компания в основном занимается разработкой газовых ресурсов в Монголии, уделяя особое внимание предоставлению более чистых энергетических решений для замены дизельного топлива в секторах транспорта и производства электроэнергии.
«Jade продолжает вести переговоры с партнерами по этим краткосрочным возможностям коммерциализации, уделяя особое внимание возможностям сжиженного природного газа (СПГ) и сжатого природного газа (КПГ) для получения прибыли», — добавила Jade, и это мнение поддержал руководитель компании Деннис Мортон.
источник: MiddleAsianNews