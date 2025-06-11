Видео: Монгольские баскетболисты заняли первое место на турнире «FIBA 3x3 Nations League» в КНР

CentralAsia (MNG) -

Финальный матч турнира состоялся в Сяогань Ши, провинция Хубэй, Китай, в понедельник, 9 июня 2025 года.

Наша мужская сборная U21 стала чемпионом молодежного турнира Азиатско-Тихоокеанского региона «FIBA 3x3 Nations League, Stop-1», который проходит в Китае.

В финальной игре они обыграли Новую Зеландию со счетом 19:16. Они также выиграли у Японии со счетом 21:18 и Сингапура со счетом 22:11.

В состав монгольской команды входили Билгуун Амарзаяа, Энх-Амар Баярбаатар, Өлзийбат Мягмарсурэн и Чойжилсурэн Чимэдцэрэн.

источник: MiddleAsianNews

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