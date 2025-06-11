МОТ реализовала в Монголии программу обучения «Формализуйте свой бизнес»

CentralAsia (MNG) - После адаптации FYB к монгольскому контексту и запуска этой программы в 2024 году проект внедрил программу обучения FYB в сотрудничестве с Монгольской федерацией работодателей (MONEF) в некоторых районах и аймаках Монголии.

МОТ подготовила 28 тренеров на пятидневном семинаре, включая практические занятия с предпринимателями. Среди них 21 тренер принял участие в семинаре по наращиванию потенциала, который состоялся с 23 по 24 января 2025 года. После этого мы провели 10 учебных сессий FYB в пяти районах города Улан-Батора и пяти аймаках: Төв, Завхан, Дорнод, Хэнтий и Сэлэнгэ. Всего в этих сессиях принял участие 241 участник. Участниками были представители неформального бизнеса и самозанятые лица.

Каждое обучение длилось три дня, в общей сложности 15 академических часов, согласно установленным правилам. Занятия проводились двумя-четырьмя тренерами FYB. Приглашенные докладчики из местных налоговых и социальных страховых офисов. Эти должностные лица давали ценные советы и оказывали хорошую поддержку по вопросам, с которыми сталкивались участники.

Ключевые достижения

Дополнительная сессия в феврале 2025 года углубила их знания в области трудового права, охраны труда и техники безопасности, социального обеспечения и достойного труда.

Всего было проведено 10 учебных сессий: 5 в городе Улан-Батор и 5 в аймаках — некоторые из них находятся на расстоянии более 1000 км от столицы.

241 неформальный работник прошли обучение напрямую (218 из них женщины, 7 с ограниченными возможностями)

Некоторые тренеры теперь проводят свои собственные сессии самостоятельно. Khaan Bank, один из крупнейших коммерческих банков Монголии, подписал соглашение с тренерами о проведении обучения FYB для своих заемщиков.

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