«Даншиг Наадам – Хурээ Цам 2025» пройдет 27-29 июня

CentralAsia (MNG) - Уникальный культурный и религиозный фестиваль монголов «Даншиг Наадам-Хурээ Цам 2025» будет отмечаться 27-29 июня 2025 года в Хуй Долоон Худаг на окраине города Улан-Батор.

В этом году мероприятие «Даншиг Наадам – Хурээ Цам» организовано совместно администрацией губернатора столицы Монголии, Департаментом туризма города Улан-Батора и монастырем Гандантегчинлен. Фестиваль начнется с церемоний поклонения четырем Священным горам, окружающим столицу, а именно горам Богдхаан, Сонгинохайрхан, Чингэлтей и Баянзурх, где монастыри Улан-Батора проведут ритуалы, призывающие к благополучию людей.

Помимо танца Цам, главного элемента Даншиг Наадама, во время фестиваля пройдут различные религиозные и культурные мероприятия, в том числе конкурс по изготовлению торма, конкурс лам «унзад» и «голч» (мастеров песнопений и помощников мастеров песнопений), а также песнопение учений Будды. Кроме того, пройдут скачки, традиционная монгольская борьба и стрельба из лука, традиционный конкурс по стрельбе из костяшек и конкурс по разбиванию костей, ярмарка малых и средних предприятий, показ традиционной монгольской одежды и художественные представления.

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