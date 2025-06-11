Сегодня в Монголии отмечают праздник Весак

CentralAsia (MNG) - Дата праздника посвящена трем знаменательным событиям в жизни Будды

В Монголии 11 июня празднуют Весак. В этом году он отмечается в день полнолуния первого летнего месяца лунного календаря, который приходится на середину июня по григорианскому календарю.

День Будды Пурнима (Весак) как официальный государственный праздник Монголия отмечает шестой год подряд.

Дата, которая меняется из года в год, приходится на 15-й день первого месяца лета каждого года по буддийскому календарю и посвящена трем знаменательным событиям в жизни Будды - его рождению, просветлению (нирване) и его уходу (паринирване) из человеческого мира.

На главной площади Улан-Батора этот праздник массово отмечается с чтением буддийских мантр и религиозным танцем Цам.

Цам - торжественное религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях (дацанах) Монголии.

Обряд состоит из танцевальной пантомимы, исполняемой ламами, которые маскируются докшитами (хранителями), то есть надевают маски из папье-маше, изображающие докшита, и вместе с шанаками (ламами-созерцателями), выступающими без масок, но в соответствующем одеянии, совершают по намеченному кругу религиозный танец, жестикулируя руками.

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