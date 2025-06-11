Россия и Украина провели новый обмен пленными по стамбульскому соглашению

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CentralAsia (CA) - Между Россией и Украиной состоялся второй этап обмена военнопленными, параметры которого стороны согласовали на переговорах в Стамбуле 2 июня.

В сообщении российского Минобороны число обменянных военнослужащих не приводится. На распространенной ведомством записи видно, что некоторые из них — после ранений: бандаж на руке. В ведомстве сообщили, что сейчас военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а после их доставят в медучреждения Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский, также не называя количество, сообщил в своих соцсетях, что стороны обменяли раненых и тяжелораненых военнослужащих, которые нуждаются в немедленной медпомощи. Издание «Страна.ua» сообщает, что в сегодняшний обмен попали и военнослужащие с тяжелыми болезнями — гепатитом, туберкулезом.

Договоренность о масштабном обмене пленными была достигнута после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Стороны условились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу по шесть тысяч тел погибших на войне солдат. Первый этап нового обмена пленными (предыдущий был проведен в конце мая) прошел 9 июня.