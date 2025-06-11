В Лос-Анджелесе ввели комендантский час на фоне протестов

CNN

CentralAsia (CA) - Режим чрезвычайной ситуации введен в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики США. Об этом заявила мэр города Карен Басс, ее слова приводит агентство Reuters. Басс также объявила о введении комендантского часа в центральных районах города.

Комендантский час будет действовать с 20:00 10 июня (по местному времени) до 6:00 11 июня (16:00 мск 11 июня). По словам мэра Лос-Анджелеса, ограничения могут продлиться и на ближайшие дни.

Протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей и столкновениями с полицией. После решения Трампа отправить бойцов Нацгвардии в Калифорнию губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента, и назвал его поступок первым шагом к авторитаризму. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.