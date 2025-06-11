Узбекистан направил ноту в МИД России из-за силовых рейдов против мигрантов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан направил ноту в МИД России и потребовал разъяснений в отношении рейдов, которые прошли в Москве против мигрантов, во время проведения которых были зафиксированы нарушения прав человека, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Ранее представительство узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России сообщило, что 8 июня во время проверки в районе Сокольники в Москве сотрудники ОМОН «применили физическую силу к иностранным гражданам, временно осуществляющим трудовую деятельность» в стране. По итогам рейда были задержаны до шести человек, у которых выявили проблемы с документами. Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором силовики выгоняли мужчин из комнат, некоторым давали пинки и подзатыльники.

10 июня МИД страны провел очередную встречу с российской стороной по вопросам миграции, в ходе которой выразил обеспокоенность в связи с необоснованными проверками, неуважительным и грубым обращением с гражданами Узбекистана на территории России. Также представители узбекской стороны подчеркнули, что подобные инциденты не соответствуют духу дружеских отношений между странами и требуют конкретных мер по их недопущению.

«Узбекистан рассматривает защиту прав и законных интересов своих граждан, проживающих или временно находящихся за рубежом, как одну из своих приоритетных задач. По данному вопросу посольство Узбекистана в Москве также ведёт соответствующий диалог с российской стороной через дипломатические каналы», — отметили в МИД страны.

В связи с этим узбекская сторона призвала соответствующие российские структуры уважительно относиться к гражданам Узбекистана, не допуская ущемления их чести и достоинства, и направила ноту в МИД России, в которой потребовала разъяснений по инциденту, где были зафиксированы очевидные нарушения прав человека и подчеркнули недопустимость подобных случаев и необходимость дачи правовой оценки действиям сотрудников правоохранительных органов России.

В ведомстве заверили, что продолжат следить за данной ситуацией и при необходимости предпримут дополнительные меры. Граждан, которые могли пострадать в результате действий силовиков, попросили незамедлительно обращаться за юридической и консульской помощью.