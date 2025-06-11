Отправленный в отставку экс-министр обороны Казахстана опроверг свое задержание

Руслан Жаксылыков

CentralAsia (KZ) - Бывший министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал информацию о своем предполагаемом задержании. Публикации о водворении экс-главы оборонного ведомства в изолятор временного содержания ранее появились в местных СМИ.

«Я нахожусь в отпуске... Я три с половиной года в отпуске не был»,— сказал Жаксылыков Tengrinews. Он добавил, что в настоящее время находится дома в Астане с семьей и устанавливает во дворе батут для детей.

8 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Жаксылыкова от должности и назначил министром обороны Даурена Косанова. Также в отставку был отправлен министр транспорта Марат Карабаев. Причины кадровых перестановок не уточнялись.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения