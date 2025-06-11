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Отправленный в отставку экс-министр обороны Казахстана опроверг свое задержание
Руслан Жаксылыков
Руслан Жаксылыков
Предыстория: В Казахстане сменился министр обороны

CentralAsia (KZ) -  Бывший министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал информацию о своем предполагаемом задержании. Публикации о водворении экс-главы оборонного ведомства в изолятор временного содержания ранее появились в местных СМИ.

«Я нахожусь в отпуске... Я три с половиной года в отпуске не был»,— сказал Жаксылыков Tengrinews. Он добавил, что в настоящее время находится дома в Астане с семьей и устанавливает во дворе батут для детей.

8 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Жаксылыкова от должности и назначил министром обороны Даурена Косанова. Также в отставку был отправлен министр транспорта Марат Карабаев. Причины кадровых перестановок не уточнялись.

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