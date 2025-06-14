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Японские учёные создали пластик, который растворяется в морской воде за час

CentralAsia (CA) -  В Японии разработали пластик, полностью растворяющийся в морской воде за один час, сообщает Reuters.

Исследование провели специалисты Центра передовых материалов RIKEN и Токийского университета. Они показали, как небольшой кусочек нового пластика исчезает в морской воде всего за час – без остатка и вредных частиц.

«У детей нет выбора, на какой планете им жить. Наша обязанность – оставить им лучшую среду», – сказал руководитель проекта Такудзо Аида.

Разработка не только безопасна для природы, но и прочна, как обычный пластик на нефтяной основе. При контакте с солью он распадается на простые компоненты, которые затем разрушаются бактериями – без образования микропластика. 

По словам учёных, в почве (где тоже есть соль) такой пластик исчезает примерно за 200 часов. При этом он нетоксичен, не горит и не выделяет углекислый газ.

Коммерциализация пока не началась, но, как отмечает Такудзо Аида, проект уже вызвал интерес со стороны индустрии упаковки. По оценке ООН, к 2040 году объёмы пластикового мусора могут утроиться – до 23-37 млн тонн в год.

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