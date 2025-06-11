США и Китай согласовали план отмены части торговых ограничений

CentralAsia (CA) - Высокопоставленные переговорщики США и Китая согласовали рамочную основу для продвижения диалога. Заявление было сделано после двухдневных переговоров в Лондоне. Об этом сообщает агентство Asossiated Press.

Согласованный сторонами план будет представлен на утверждение президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину.

Представитель Китая по международной торговле Ли Чэнган заявил, что обе стороны в принципе договорились о рамках реализации консенсуса, достигнутого между двумя лидерами на переговорах в Женеве.

Более подробная информация, включая планы возможного следующего раунда переговоров, пока не раскрывалась.

В последние месяцы отношения между США и Китаем несколько раз «охлаждались» и «теплели». В апреле Дональд Трамп ввел против товаров из КНР пошлины в 145%, Китай ответил тарифами в 125%. В начале мая президенты договорились в Женеве о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. Со стороны США — до 30%, со стороны Китая — до 10%. Вскоре Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении соглашений и ввел новые ограничения.