Си Цзиньпин посетит Казахстан на следующей неделе

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин в Пекине

CentralAsia (KZ) - 16-17 июня по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан с визитом, сообщила пресс-служба Акорды.

«В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства», - проинформировала пресс-служба.

А 17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств региона.

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