В России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, - МВД РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В России находится более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов. Об этом заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов на заседании в Госдуме, передает ТАСС.

«Всего в РФ находятся 638 174 несовершеннолетних ребенка [мигрантов], количество их уменьшается. То, что большая часть из них не учатся, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», - сказал он.

По словам чиновника, в Москве проживают 80 282 ребенка-мигранта, но только 25 тыс. из них посещают учебные заведения.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому МВД и образовательные учреждения смогут обмениваться информацией о детях мигрантов. Министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет, а те сообщат МВД об их приеме или отчислении.