В Казахстане в честь 30-летия Конституции амнистируют 15 тысяч осуждённых

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CentralAsia (KZ) - Амнистия к 30-летию Конституции Казахстана охватит 15 тысяч человек, из них 6000 находятся под стражей, 9000 – на пробационном контроле. Об этом сообщил депутат Абзал Куспан на заседании мажилиса во время рассмотрения соответствующего законопроекта, передает informburo.kz.

Полностью освободят от отбывания наказания около 4 тысяч человек, из них 632 лица – из учреждений уголовно-исполнительной системы и 3500 человек, состоящих на учёте службы пробации.

Дифференцированное сокращение неотбытого срока применят примерно к 5400 осуждённым, находящимся в местах лишения свободы, и к 5500 тысячам лицам, состоящим на учёте службы пробации. Всего сокращение срока затронет 11000 лиц.

Под действие амнистии подпадает 629 человек из категории социально уязвимых граждан, из которых будут освобождены 57 человек, остальным сократят сроки. Проект закона об амнистии распространяется на 833 женщины, 109 из них планируют освободить.

Заместитель министра внутренних дел Абай Кайырбеков добавил, что всего в Казахстане в местах лишения свободы находятся 75 детей, 70 мальчиков и пять девочек. Четверым несовершеннолетним осуждённым сократят сроки после принятия амнистии.

Абзал Куспан отметил, что закон не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления. Окончательное решение об амнистии граждан суд примет индивидуально. Депутат подчеркнул, что амнистия позволит оптимизировать государственные расходы и улучшить условия содержания осуждённых в учреждениях УИС за счёт снижения нагрузки.

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