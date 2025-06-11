Макрон заявил, что во Франции запретят детям до 15 лет пользоваться соцсетями

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CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что власти страны запретят детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, если такое решение не примет Евросоюз. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2, комментируя события в городе Ножан-сюр-Мар, где ученик напал с ножом на сотрудницу школы.

По его мнению, ЕС должен принять соответствующее решение в течение нескольких месяцев.

«В противном случае, мы сделаем это во Франции. Мы не можем ждать», — заявил президент Франции.

Утром 10 июня городе Ножан-сюр-Мар 14-летний ученик напал с ножом на сотрудницу школы. Инцидент произошел во время проверки сумок на входе в школу. Женщина умерла от полученных ранений спустя несколько часов. Подростка обезвредили полицейские, присутствовавшие при проверке. Один из них получил легкие ножевые ранения. О мотивах нападения не сообщалось.

В октябре 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре говорил, что власти страны собираются ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет. Он отмечал, что это будет «нелегкая борьба», но «дети должны быть защищены от вредного контента в социальных сетях».