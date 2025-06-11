Маск извинился за некоторые свои посты про Трампа

CentralAsia (CA) - Американский миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за своих заявлениях о президенте США Дональде Трампе, которые привели к их публичной ссоре на прошлой неделе.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко»,— написал Илон Маск в соцсети X.

Конфликт миллиардера и президента произошел сразу после того, как предприниматель покинул должность главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Среди прочего он назвал подписанный президентом проект бюджета «отвратительной мерзостью». Трамп в ответ заявил, что бизнесмен сошел с ума и пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска. Тот следом пообещал вывести из эксплуатации все корабли Crew Dragon, но вскоре передумал. Также миллиардер заявил, что президент якобы причастен к делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, но вскоре удалил пост.