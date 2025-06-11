Необычайные глобальные колебания в сентябре-октябре 2023 года вызвали два мегацунами в Гренландии, которые превратились в стоячие волны

Снимок места оползня «до», сделанный 12 августа 2023 года

CentralAsia (CA) - Используя совершенно новый тип спутниковой альтиметрии, исследование под руководством Оксфордского университета наконец подтвердило теорию о том, что причиной необычайных глобальных колебаний в сентябре-октябре 2023 года действительно были два мегацунами в Гренландии, которые превратились в стоячие волны. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

В сентябре 2023 года был зафиксирован странный глобальный сейсмический сигнал, который появлялся каждые 90 секунд в течение девяти дней, а затем повторился через месяц. Почти год спустя в двух научных исследованиях было выдвинуто предположение, что причиной этих сейсмических аномалий стали два мегацунами, вызванные двумя крупными оползнями, которые произошли в отдаленном фьорде Диксон в Восточной Гренландии из-за потепления неназванного ледника. Считается, что волны застряли в системе фьордов, образовав стоячие волны (или сейши), которые колебались взад и вперед, вызывая загадочные сигналы.

Однако до сих пор не было наблюдений этих сейшей, которые бы подтверждали эту теорию. Даже датский военный корабль, который посетил фьорд через три дня после первого сейсмического события, не наблюдал волну, которая сотрясала Землю.

В новом исследовании оксфордские ученые использовали новые методы анализа для интерпретации данных спутниковой альтиметрии. Эта технология измеряет высоту поверхности Земли (включая океан) путем регистрации времени, за которое радиолокационный импульс проходит от спутника до поверхности и обратно. До сих пор обычные спутниковые альтиметры не могли фиксировать волны из-за больших промежутков между наблюдениями и того факта, что они собирают данные непосредственно под космическим аппаратом, создавая одномерные профили вдоль поверхности моря. Это не позволяет им отображать различия в высоте воды, необходимые для обнаружения волн.

В этом исследовании использовались данные, полученные новым спутником Surface Water Ocean Topography (SWOT), запущенным в декабре 2022 года для составления карты высоты воды на 90% поверхности Земли. В основе SWOT лежит современный радарный интерферометр Ka-диапазона (KaRIn), который использует две антенны, установленные на 10-метровой штанге по обе стороны от спутника. Эти две антенны работают вместе, чтобы триангулировать обратные сигналы, отражающиеся от импульса радара, что позволяет измерять уровень океана и поверхностных вод с беспрецедентной точностью (с разрешением до 2,5 метров) в полосе шириной 30 миль (50 километров).

Изображение фьорда Диксон в Восточной Гренландии со спутника Copernicus Sentinel-2 с наложенными измерениями высоты поверхности моря со спутника SWOT во время землетрясения 11 октября 2023 года.

// Thomas Monahan

Исследователи составили карты высот Гренландского фьорда в различные моменты времени после двух цунами. На них были четко видны поперечные склоны с перепадом высот до двух метров. Важно отметить, что склоны на этих картах были расположены в противоположных направлениях, что свидетельствует о том, что вода двигалась вперед и назад поперек канала.

Чтобы доказать свою теорию, исследователи связали эти наблюдения с небольшими движениями земной коры, измеренными за тысячи километров от места наблюдения. Эта связь позволила им реконструировать характеристики волны даже для периодов, которые не наблюдались спутником. Исследователи также реконструировали погодные условия и условия приливов и отливов, чтобы подтвердить, что наблюдения не могли быть вызваны ветрами или приливами.