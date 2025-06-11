В Узбекистане мужчину, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество

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CentralAsia (UZ) - Суд по уголовным делам города Ангрена Ташкентской области приговорил к пяти годам ограничения свободы гражданина Узбекистана, воевавшего в Украине в рядах российской частной военной компании «Вагнер». Его признали виновным по статье о наемничестве Уголовного кодекса республики, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на материалы суда.

Согласно этим данным, уроженец Узбекистана У.М. 2000 года рождения летом 2021-го отправился в Россию на заработки. По словам подсудимого, тогда в центре занятости Ангрена ему предложили вакансию на складе почтовой службы в Московской области. Парень согласился и вылетел в РФ вместе с другими 15-20 мигрантами.

Получив патент, иностранец действительно устроился на склад, но проработал там всего три дня. После чего ему сообщили, что вакансии больше нет и предложили трудоустройство в Самарской области. Здесь узбекистанца встретил гражданин Таджикистана по имени Фарид, который попросил У.М. доставить груз до определенного адресата. Но по дороге курьера задержала полиция, а в посылке обнаружили героин. Поскольку оперативники не нашли заказчика, было возбуждено уголовное дело о перевозке наркотиков против доставщика.

Причем, как утверждает подсудимый, следователь предлагал депортировать его на родину за 500 тысяч рублей (свыше $6 тысяч). Но у узбекистанца не было такой суммы, и вскоре его признали виновным и приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

В сентябре 2022 года в колонию, где он отбывал наказание, приехал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бизнесмен собрал заключенных, кроме осужденных за терроризм и изнасилование, предложив им принять участие в боевых действиях на территории Украины. Взамен арестантам обещали 150 тысяч рублей (около $2 тысяч), российское гражданство и помилование после шести месяцев службы. Более 100 человек согласились присоединиться к ЧВК. У.М. остался за решеткой.

Позднее в колонию вновь прибыли представители «Вагнера». По словам узбекистанца, на этот раз они построили отдельно россиян и заключенных из Центральной Азии. Первым предлагали вступить в их компанию по желанию, во втором случае сначала сделали такое же предложение. Но после того, как 10-15 человек отказались, троих из них тут же расстреляли. После этого все мигранты согласились служить в рядах «Вагнера».

У.М. и других доставили в Ростов-на-Дону, где они подписали контракты с ЧВК, затем их перебросили в учебный лагерь под Донецком. Подсудимый признался, что участвовал в сражениях на протяжении четырех месяцев, пока в начале февраля 2023 года не получил ранение в ногу. Он добавил, что у заключенных не было выбора, так как им угрожали расстрелом в случае отступления с поля боя.

Узбекистанец пролечился в госпитале около месяца, затем его вернули на передовую. Незадолго до окончания срока службы состояние его раны ухудшилось, и иностранец снова был госпитализирован, затем отправлен в Ростов. Здесь в апреле 2023 года «вагнеровцу» выплатили 500 тысяч рублей, вручили медали «За отвагу», «За ранение» и «За взятие Соледара», а также справку для получения гражданства РФ.

В сентябре того же года иностранец получил российский паспорт и устроился работать в кондитерский цех. Но, узнав, что участников боевых действий часто забирают обратно в зону конфликта, У.М. решил уехать на родину. Осенью 2024-го он вернулся в Ангрен, позднее став фигурантом дела о наемничестве.

На суде обвиняемый раскаялся, а также просил учесть смягчающие обстоятельства: то, что он является единственным кормильцем в семье, и его отец — инвалид первой группы. В итоге бывшему бойцу «Вагнера» назначили наказание, не связанное с тюремным заключением.