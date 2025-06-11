Власти Туркменистана прокомментировали информацию о частичном запрете на въезд своих граждан в США

CentralAsia (TM) - Введение частичного запрета на въезд в США гражданам Туркменистана вызвало у Ашхабада «крайнее непонимание и озабоченность». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел республики.

МИД рассматривает решение американских властей как «поспешный шаг», который не учитывает результаты двустороннего туркмено-американского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, в том числе миграционной политике.

«Туркменистан, являясь нейтральным государством, статус которого трижды признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, строго выполняет все международные нормы и правила в области миграции. В этом контексте опыт Туркменистана в деле практической имплементации конвенций ООН, регламентирующих решение правовых, социальных, гуманитарных и других вопросов беженцев и лиц без гражданства, является одним из передовых в мире. Об этом постоянно отмечается на различных международных форумах, проводимых под эгидой ООН и других авторитетных международных организаций», — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что центральноазиатская республика рассматривает проблематику въезда и выезда граждан на взаимной основе, что позволяет обеспечивать должный контроль за соблюдением законодательств заинтересованных сторон. А граждане Туркменистана, выезжающие за границу, в том числе и в США, отличаются высоким уровнем законопослушания.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ «Ограничение въезда иностранных граждан для защиты Соединенных Штатов от иностранных террористов и других угроз национальной и общественной безопасности», согласно которому вводится полный или частичный запрет на въезд в США гражданам из 19 стран, в том числе и Туркменистана.

Эта страна попала в перечень только из-за уровня просроченных виз. По деловым и туристическим — 15,35%, по студенческим, профессиональным и обменным — 21,74%. Таким образом, приостановлен въезд по всем вышеуказанным видам виз. Кроме того, миграционным службам поручено сократить срок пребывания туркменистанцев в Америке в объеме, разрешенном законодательством.