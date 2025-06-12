США эвакуируют дипломатов из Ирака на фоне сообщений об ударе Израиля по Ирану

Посольство США в Багдаде

CentralAsia (CA) - Израиль готов начать военную операцию в Иране, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. По этой причине, как сообщает Reuters, посольство США в Ираке начинает экстренную эвакуацию дипломатов, также США готовят вывоз своего персонала из Кувейта.

Британия предупреждает все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

ВМС США в Бахрейне переведены в состояние «высокой готовности» - семьи военных уже получают «зеленый свет» на выезд.

Обострение ситуации агентство связывает с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф по-прежнему планирует встретиться с Ираном для шестого раунда переговоров по ядерной программе страны 15 июня.

Комментируя ситуацию, Дональд Трамп пояснил, что американцам рекомендуется покинуть регион, «потому что это может быть опасное место». Трамп также повторил, что США не допустят, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие.

Тем временем стоимость нефти Brent выросла почти до 70 долларов из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Между тем министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил журналистам в среду, что если ядерные переговоры провалятся и «нам будет навязан конфликт», Корпус стражей исламской революции «нанесет удар по всем базам США в странах пребывания».

Соединенные Штаты имеют военные базы в Ираке, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.