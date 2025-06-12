В Казахстане установили стелу в честь археологических раскопок на Жанкенте

CentralAsia (KZ) - В Казалинском районе Казахстана состоялась церемония установки памятной стелы, посвящённой археологическим исследованиям на городище Жанкент. Работы на объекте с 2023 года проводятся Тюркской Академией совместно с Кызылординским университетом.

В рамках мероприятия также было открыто защитное сооружение над участком раскопа — инициатива Тюркской Академии, направленная на сохранение уникального археологического памятника.

Совместные исследования ведутся с 2023 года. В них участвуют специалисты из Узбекистана — Самаркандского института археологии имени Я.Гулямова, а также казахстанские учёные из Научного центра археологии и этнографии при университете им. Коркыт Ата и Астанинского филиала Института археологии имени А.Х. Маргулана. Целью проекта является изучение и сохранение наследия Жанкента, а также популяризация истории и культуры тюркских народов.

На церемонии открытия присутствовали президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, вице-президент Асхат Кесикбаев, проректор Кызылординского университета Майнура Бурибаева, представители Министерства культуры и информации РК, местной власти, археологи, научные сотрудники, студенты и общественность.

В своём выступлении Шаин Мустафаев подчеркнул, что Жанкент до X века был столицей Сырдарьинских огузов. Город играл стратегическую роль на Великом шелковом пути, соединяя важнейшие регионы — от Волги до Хорезма.

Средневековые источники упоминают Жанкент под названиями, переводимыми как «Новый город»: Янгикент (древнетюркский), ал-Карьят аль-Хадиса (арабский), Дих-и-нау (персидский), что свидетельствует о значимости города в исторической географии региона.

Раскопки проводились у входных ворот цитадели, в жилых кварталах и шахристане. Ученые систематизировали и интерпретировали материалы, касающиеся городской жизни в VII–X вв. Полученные данные позволяют лучше понять этнические и культурные процессы в регионе Нижней Сырдарьи.

Среди археологических находок — лепная керамика редких форм, бронзовые изделия, ритуальные подставки в виде стилизованных бараньих голов и другие элементы материальной культуры. Одним из ключевых открытий стал клад серебряных монет огузского чекана IX века — первое подобное свидетельство урбанистической роли Жанкента на Шелковом пути.

Археология остаётся одним из приоритетных направлений работы Тюркской Академии. В настоящее время продолжаются полевые исследования в долине Номгон (Монголия), где изучается памятник эпохи Тюркского каганата. В 2024 году также была организована экспедиция в Мангистаускую область для изучения некрополей огузо-кыпчакской эпохи.

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