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Монгольские боксершы завоевали золотые медали в Нидерландах

CentralAsia (MNG) -  

8-й выпуск Eindhoven Box Cup проходил в Эйндховене, Нидерланды, с четверга, 5 июня, по вторник, 10 июня 2025 года. В соревнованиях приняли участие 348 спортсменов из 28 стран.

В соревнованиях по женскому боксу молодые спортсменки Номундарь Энх-Амгалан (48 кг), Мөнгөнсаран Балсан (51 кг) и Есугэн Оюунцэцэг (54 кг) завоевали золотые медали, Энхжаргал Мөнгөнцэцэг (54 кг) завоевала серебряная медаль, а Мичидмаа Эрдэнэдалай (57 кг) завоевала бронзовая медаль.

В мужской категории Энхтөр Тэгшжарал (65 кг) завоевал золотую медаль, а Баттулга Алдархишиг (50 кг) – серебряную, в результате чего в командном зачете монгольские боксершы и боксеры заняли 2-е место с 4 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалями.

источник: MiddleAsianNews

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