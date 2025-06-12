Число беженцев в мире сократилось впервые с 2011 года, - ООН

- Азия и мир, общество
- 13:18, 12 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в своем ежегодном отчете сообщило о первом за 13 лет снижении числа международных беженцев — в 2024 году их было зафиксировано 36,8 млн человек, на 559 тыс. меньше, чем годом ранее. Уточняется, что в статистику не включены 5,9 млн палестинских беженцев, за которых отвечает отдельная структура ООН — БАПОР.
Отмечается, что впервые с 2002 года около 9,8 миллиона человек вернулись в свои регионы или страны (в том числе 1,6 млн беженцев и 8,2 млн внутренне перемещенных лиц) — это граждане Сирии, Южного Судана, Афганистана и Украины. Однако, подчеркивается в докладе, часто эти возвращения происходят не потому, что на родине беженцев стало безопасно, а из-за ухудшения гуманитарной ситуации в принявшей их стране.
При этом количество людей, вынужденно покинувших свои дома из-за конфликтов, репрессий, насилия и нарушений прав человека, достигло 123,2 миллиона. Это рекорд.
Среди них:
- 73,5 млн внутренне перемещенные лица (вынуждены были бежать или были перемещены насильно из одного региона своей страны в другой);
- 31 млн — беженцы под мандатом УВКБ;
- 5,9 млн — палестинские беженцы под мандатом БАПОР;
- 8,4 млн — просители убежища;
- 5,9 млн — иные люди, подавшие прошение о международной защите.
Больше всего новых заявлений на предоставление убежища в первой половине 2024 года было подано в США — 729 тысяч. На втором месте Германия — там их было подано 229,8 тыс., далее идут Египет, Канада и Испания. При этом 73% всех нуждающихся в международной защите проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Самое большое число беженцев на душу населения зарегистрировано в Ливане, где в таком статусе находится каждый восьмой человек. Больше всего людей бежало из Сирии (6 млн), Афганистана (5,8 млн) и Украины (5 млн).