Число беженцев в мире сократилось впервые с 2011 года, - ООН

Сирийские беженцы Батул, 9 лет, и ее брат Абдулазиз, 7 лет, в лагере беженцев Заатари, Иордания. © УВКБ ООН/Шаукат Альхарфуш

CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в своем ежегодном отчете сообщило о первом за 13 лет снижении числа международных беженцев — в 2024 году их было зафиксировано 36,8 млн человек, на 559 тыс. меньше, чем годом ранее. Уточняется, что в статистику не включены 5,9 млн палестинских беженцев, за которых отвечает отдельная структура ООН — БАПОР.

Отмечается, что впервые с 2002 года около 9,8 миллиона человек вернулись в свои регионы или страны (в том числе 1,6 млн беженцев и 8,2 млн внутренне перемещенных лиц) — это граждане Сирии, Южного Судана, Афганистана и Украины. Однако, подчеркивается в докладе, часто эти возвращения происходят не потому, что на родине беженцев стало безопасно, а из-за ухудшения гуманитарной ситуации в принявшей их стране.

При этом количество людей, вынужденно покинувших свои дома из-за конфликтов, репрессий, насилия и нарушений прав человека, достигло 123,2 миллиона. Это рекорд.

Среди них:

73,5 млн внутренне перемещенные лица (вынуждены были бежать или были перемещены насильно из одного региона своей страны в другой);

31 млн — беженцы под мандатом УВКБ;

5,9 млн — палестинские беженцы под мандатом БАПОР;

8,4 млн — просители убежища;

5,9 млн — иные люди, подавшие прошение о международной защите.

Больше всего новых заявлений на предоставление убежища в первой половине 2024 года было подано в США — 729 тысяч. На втором месте Германия — там их было подано 229,8 тыс., далее идут Египет, Канада и Испания. При этом 73% всех нуждающихся в международной защите проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Самое большое число беженцев на душу населения зарегистрировано в Ливане, где в таком статусе находится каждый восьмой человек. Больше всего людей бежало из Сирии (6 млн), Афганистана (5,8 млн) и Украины (5 млн).