Контингент индийской армии примет участие в многонациональных военных учениях Khaan Quest в Монголии

CentralAsia (MNG) -

«Контингент индийской армии примет участие в 22-х многонациональных совместных военных учениях KhaanQuest 2025, которые пройдут в Монголии с 14 по 28 июня 2025 года», — говорится в сообщении индийской армии на сайте X.

Целью учений является укрепление оперативной совместимости вооруженных сил стран-участниц, развитие сотрудничества и синергии при проведении миротворческих операций в многонациональной среде, говорится в заявлении.

Во вторник официальные лица сообщили, что контингент индийской армии примет участие в многонациональных совместных военных учениях в Монголии с 14 по 28 июня.

Учения Khaan Quest направлены на укрепление оперативной совместимости вооруженных сил стран-участниц.

источник: MiddleAsianNews

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