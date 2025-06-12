Депутаты парламента Хорватии выразили высокую оценку монгольской демократии

CentralAsia (MNG) -

10 июня заместитель спикера парламента Булгантуяа Хурэлбаатар приняла делегацию во главе с Предрагом Стромаром, депутатом Хорватского парламента (Hrvatski sabor) и главой хорватско-монгольской группы в хорватском парламенте.

Заместитель спикера Великого Государственного Хурала Булгантуяа Хурэлбаатар приветствовала хорватскую делегацию в Монголии и подчеркнула, что дружеские отношения и сотрудничество между двумя странами основаны на общих ценностях.

Она отметила, что Монголия считает Хорватию важным партнером в Европе, а расширение и развитие отношений и сотрудничества во всех областях является одним из приоритетов ее внешней политики. Она также отметила, что с тех пор, как Монголия и Хорватия установили дипломатические отношения 10 марта 1993 года, они сотрудничают на основе таких ценностей, как демократия, права человека и верховенство закона, и что, несмотря на географическую удаленность, общность общих ценностей сближает отношения.

Булгантуяа подчеркнула, что в результате парламентских выборов 2024 года был сформирован парламент из 126 членов, среди которых 32 женщины, что составляет 25 процентов от общего числа парламентариев. Это делает страну одной из ведущих стран Азии по уровню представительства женщин в парламенте.

Депутат парламента Хорватии Предраг Стромар выразил высокую оценку монгольской демократии и высказал свою позицию по реализации программы стипендий для обмена студентами и исследователями для совместной работы в области сельского хозяйства, туризма и электронных технологий, а также создания культурного и художественного центра.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о создании стратегической возможности открытия ворот в Восточную Европу путем соединения «Исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю» в Монголии с «Инициативой трех морей», инициированной Хорватией.

Стороны обсудили возможности дальнейшей активизации отношений и сотрудничества между двумя странами, обмена опытом по линии парламентских групп, реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба парламента.

источник: MiddleAsianNews

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