Представитель Католической Апостольской Администрации в Монголии приветствовал Великий День Будды

Отец Томас Ру Сан-мин

CentralAsia (MNG) - В Монголии Весак отмечался 11 июня. В этом году он отмечается в день полнолуния первого летнего месяца лунного календаря, который приходится на середину июня по григорианскому календарю.

На торжественной церемонии в монастыре Гандантегченлин, которая проходила под девизом «Давайте распространять мир вместе», в честь праздника, посвященного трем знаменательным событиям в жизни Будды, присутствовал и передал свои поздравления официальный представитель апостольского нунция кардинала Джорджио Маренго в Монголии отец Томас Ру Сан-мин. Об этом сообщает Catholic Church in Mongolia.

День Будды Пурнима (Весак) как официальный государственный праздник Монголия отмечает шестой год подряд.

Отец Томас Ру Сан-мин отметил, что межрелигиозный диалог является важным шагом на пути к построению взаимопонимания и уважения в обществе и совместной работе по построению лучшего общества, основанного на общих ценностях.

Он также выразил глубокую благодарность XXX Хамбе Номун Хану, Геше, Лхаарамбе Жавзандоржу Дуламрагчаа и всем буддийским монахам и монахиням монастыря Гандантегченлин, которые совершили заупокойные молитвы и прочитали проповеди с состраданием по поводу кончины Папы Франциска.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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