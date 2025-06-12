Монгольские авиалинии используют самое дорогое топливо в мире из-за монополии России. Видео

Чулуунхуу Тогмид

CentralAsia (MNG) -

Агент United Airlines в Монголии Чулуунхуу Тогмид заявил, что из-за монополии России монгольские авиакомпании используют едва ли не самое дорогое топливо в мире.

«Одна из наших больших проблем — это очень холодные зимы. Поэтому зимой ощущается нехватка авиационного топлива. Наши монгольские авиалинии также используют самое дорогое топливо в мире. Это связано с тем, что авиатопливо импортируется только из России. Эта проблема является серьезным препятствием для развития национального воздушного транспорта. Поэтому отмена налога на авиатопливо создаст более благоприятные условия для развития воздушного транспорта», — сказал он.

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источник: MiddleAsianNews

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