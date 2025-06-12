Мигранты без работы, учебы и дактилоскопии должны покинуть Россию, - глава МВД РФ

Владимир Колокольцев

CentralAsia (CA) - Мигранты, которые не работают и не учатся, а также те, кто не прошел процедуру снятия отпечатков пальцев и не изучал русский язык, должны покинуть Россию. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Видео с его обращением опубликовала в своем телеграм-канале представитель министерства Ирина Волк.

«На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально прибывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — сказал Колокольцев.

Глава МВД призвал «системно противодействовать преступности среди мигрантов», работая «на упреждение». Колокольцев подчеркнул, что освещать принятые меры нужно, «подчеркивая неотвратимость наказания для виновных».

Третьей необходимой мерой министр назвал избавление от очередей в миграционных подразделениях. «Приемы и оформление документов надо осуществлять своевременно, без ажиотажа», — добавил он.

Новая волна ужесточения миграционной политики началась весной 2024 года. В начале этого года в России начал работать реестр контролируемых лиц — база МВД, куда вносят данные об иностранцах, незаконно находящихся в России.

С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Кроме того, в отношении иностранных граждан, в частности, ввели режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также установили статус нежелательного пребывания.

Чаще всего в Россию приезжают из СНГ. В 2024 году из Таджикистана прибыли 128 тыс. человек, из Узбекистана — 107 тыс., из Кыргызстана — 105 тыс. После ужесточения миграционной политики соседние страны неоднократно заявляли о нарушении прав их граждан.

В октябре 2024 года таджикистанский премьер Кохир Расулзода заявил, что граждан республики все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».

В апреле ноту вручили послу России в Кыргызстане, это произошло после антимигрантского рейда в банном комплексе «Бодрость» в Москве, в ходе которого были задержаны граждане республики. Российскую сторону тогда попросили не допустить впредь ситуации, «которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям».

В июне МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России и потребовал от России относиться к мигрантам с уважением. Российская сторона заявила, что внимательно рассматривает информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана в России.