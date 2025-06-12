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Впервые в истории получено изображение южного полюса Солнца

CentralAsia (CA) -  Космический аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter сделал первые кадры южного полюса Солнца. Об этом сообщается на сайте ЕКА.

Эти фото и видео позволят получить больше данных о движении вещества во внешних слоях Солнца, что поможет предсказывать различные явления.

«В то время как Земля и другие планеты вращаются по орбите относительно экватора Солнца в невидимой плоскости, называемой эклиптикой, Solar Orbiter провел последние несколько месяцев, наклонив свою орбиту на 17 градусов ниже солнечного экватора - впервые в истории открыв для обзора загадочный южный полюс нашей звезды», - говорится в статье.

Новые изображения захватывают солнечный полюс в широкой полосе видимых и ультрафиолетовых длин волн с использованием трех из 10 бортовых инструментов Solar Orbiter.

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