Впервые в истории получено изображение южного полюса Солнца

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- 14:21, 12 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Космический аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter сделал первые кадры южного полюса Солнца. Об этом сообщается на сайте ЕКА.
Эти фото и видео позволят получить больше данных о движении вещества во внешних слоях Солнца, что поможет предсказывать различные явления.
«В то время как Земля и другие планеты вращаются по орбите относительно экватора Солнца в невидимой плоскости, называемой эклиптикой, Solar Orbiter провел последние несколько месяцев, наклонив свою орбиту на 17 градусов ниже солнечного экватора - впервые в истории открыв для обзора загадочный южный полюс нашей звезды», - говорится в статье.
Новые изображения захватывают солнечный полюс в широкой полосе видимых и ультрафиолетовых длин волн с использованием трех из 10 бортовых инструментов Solar Orbiter.