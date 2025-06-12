На западе Казахстана нашествие саранчи. В Минсельхозе РК заявили, что сообщения не подтверждаются фактами

CentralAsia (KZ) - В Каратобинском районе Западно-Казахстанской области началось масштабное нашествие саранчи. Заражено более 120 тысяч гектаров урожая, сообщает Уральская неделя.

Замаким Каратобинского района Жасулан Султан сообщил, что в этом году численность насекомых значительно выше нормы.

Специалисты говорят, что такого всплеска не было уже десять лет. Причина — природный цикл: раз в 10–12 лет популяция саранчи резко увеличивается. Тем не менее, чиновники успокаивают: угрозы урожаю нет.

«Обработка проводится повсеместно, задействована техника. Жалоб от населения нет, посевы не повреждены. Эффективность мероприятий оценивается в 90–92 %», - заверил руководителя территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Ерлан Орынбаев.

В регионе обнаружены как стадные, так и одиночные виды. Обработка полей идёт полным ходом. Задействована техника, используются аэрозольные генераторы, лёгкая авиация и дроны.

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщили, что фактов повреждения сельскохозяйственных культур не зафиксировано.

«В то же время в социальных сетях распространяются видеоматериалы с утверждениями о массовом нашествии саранчи в отдельных регионах – в Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. По каждому сообщению проводится всесторонняя проверка. Установлено, что большая часть подобных публикаций не подтверждается фактами и не отражает реальной ситуации», – говорится в сообщении ведомства.

Работы по химической защите во всех указанных регионах осуществляются в плановом порядке.

Работу продолжают в 13 регионах республики:

в Туркестанской области обработано более 371 тысячи гектаров;

в Жамбылской – 81,3 тысячи гектаров;

в Актюбинской – 351 тысяча гектаров;

в Костанайской – 345,7 тысячи гектаров;

в Западно-Казахстанской – 177,5 тысячи гектаров;

в Кызылординской – 58,6 тысячи гектаров;

в Карагандинской – 34,2 тысячи гектаров.

Специалисты используют 443 единицы техники, включая 24 самолёта, 49 беспилотников и более 30 судов сверхлёгкой авиации.

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