В Индии разбился пассажирский самолет

CentralAsia (CA) - Пассажирский самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает NDTV.

Портал News 18 уточняет, что борт принадлежал компании Air India и направлялся в Лондон. На борту, по его данным, были 232 пассажира и 12 членов экипажа. Агентство ANI сообщает о 242 людях

Согласно предварительным данным, катастрофа произошла через несколько минут после взлета самолета, пишет Times of India. Над местом крушения поднимается столб темного дыма, который видно за несколько километров.