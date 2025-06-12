В Индии разбился пассажирский самолет
- Азия и мир, происшествия
- 14:58, 12 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Пассажирский самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает NDTV.
Портал News 18 уточняет, что борт принадлежал компании Air India и направлялся в Лондон. На борту, по его данным, были 232 пассажира и 12 членов экипажа. Агентство ANI сообщает о 242 людях
Согласно предварительным данным, катастрофа произошла через несколько минут после взлета самолета, пишет Times of India. Над местом крушения поднимается столб темного дыма, который видно за несколько километров.
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