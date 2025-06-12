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Поддержано предложение о назначении Занданшатара премьер-министром Монголии
Занданшатар Гомбожав
Занданшатар Гомбожав

CentralAsia (MNG) -  Постоянный комитет Великого Госудастенного Хурала по госустройству провел сегодня заседание /12.06.2025/ и обсудил предложение о назначении премьер-министра Монголии.

Предложение о назначении его на пост премьер-министра Монголии представил заместитель руководителя Аппарата Президента Монголии Уйлстөгөлдөр Алтанхуяг. Напомним, Президент Монголии внес в парламент предложение о выдвижении Занданшатара Гомбожава на пост премьер-министра Монголии.

В связи с обсуждаемым вопросом депутаты Зулпхар Сархад,  Баярбаатар Баярмагнай, Батбаатар Бат, Номтойбаяр Нямтайшир, Болормаа Энхбат, Пурэвдорж Бөхчулуун, Баярмаа Жудаг,  Золжаргал Жаргалсайхан, Бат-Эрдэнэ Жадамба, Алтангэрэл Оюунсайхан, Номинчимэг Одсурэн,  и Сандаг-Очир Цэнд задали вопросы и высказали свою позицию.

После того, как депутаты задали вопросы и высказали свои позиции, было проведено голосование, и большинство присутствующих на заседании членов поддержали предложение о назначении Занданшатара Гомбожава премьер-министром Монголии, а мнения и выводы Постоянного комитета было решено представить на пленарном заседании сессии, сообщает пресс-служба Великого Государственного Хурала.

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