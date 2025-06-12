Фестиваль Asia Folk 2025 пройдет в Улан-Баторе уже седьмой год

CentralAsia (MNG) - Под эгидой губернатора столицы Монголии и мэра Улан-Батора Нямбаатара Хишгээ 13-15 июня 2025 года на главной площади Улан-Батора пройдет Фестиваль народного искусства и ремесел азиатских городов «Asia Folk 2025».

В трехдневном фестивале примут участие 170 артистов из 11 стран, в том числе из Японии, Республики Корея, Республики Индия, Социалистической Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан. В рамках фестиваля пройдут совместные выступления зарубежных и монгольских народных артистов, парад в традиционных национальных костюмах стран Азии, показательные выступления, а также ярмарка ремесел.

Фестиваль народного искусства и ремесел азиатских городов, который проводится уже в седьмой раз, впервые стартовал в 2019 году в Улан-Баторе под названием «Азиатский фестиваль народного искусства». С 2020 по 2022 год фестиваль проводился в онлайн-формате из-за глобальной пандемии. Фестиваль предоставляет возможность как международным туристам, так и жителям Монголии познакомиться и изучить культуру, наследие и народное искусство азиатских стран в одном месте.

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