В Монголии будет создан Азиатский справочный центр по наблюдению за выборами

CentralAsia (MNG) - Генеральная избирательная комиссия Монголии и Международный институт демократии и содействия выборам (International IDEA) подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) о создании «Азиатского справочного центра по наблюдению за выборами» в Монголии. Об этом сообщила пресс-служба ГИК Монголии.

Меморандум о взаимопонимании был подписан председателем Генеральной избирательной комиссии Монголии Дэлгэрнараном Пурэвээ и генеральным секретарем International IDEA Кевином Касасом-Заморой 10 июня 2025 года в офисе International IDEA в Стокгольме, Швеция.

На церемонии подписания присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Швеция Мөнх-Өлзий Цэрэндорж, директор по Азии и Тихоокеанскому региону International IDEA Леена Риккила Таманг и другие должностные лица.

Азиатский референтный центр по наблюдению за выборами будет выступать в качестве регионального центра по продвижению принципов и методов наблюдения за демократическими и справедливыми выборами, совершенствованию методологий наблюдения, внедрению передовой практики на основе исследований и анализа, расширению прав и возможностей наблюдателей и повышению качества отчетов и рекомендаций по наблюдению за выборами.

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