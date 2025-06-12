В результате крушения пассажирского Boeing 787-8 Dreamliner в Индии погибли более 100 человек, - TimesNow

CentralAsia (CA) - Авиакомпания Air India подтвердила, что ее самолет потерпел крушение на западе Индии. Лайнер Boeing 787-8 Dreamliner направлялся в Лондон, на борту было 242 человека. По данным местного портала TimesNow, погибли 110 человек.

В заявлении авиакомпании в соцсети X сказано, что самолет разбился после взлета. Он направлялся из индийского Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик. Рейс перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного гражданин Канады и семь граждан Португалии. В Air India добавили, что пострадавших везут в ближайшие больницы, но их число не привели.

TimesNow пишет, что самолет разбился сразу после взлета. По данным портала, лайнер подал сигнал бедствия «немедленно». Он достиг максимальной высоты 625 футов, а затем начал резко снижаться. Что послужило причиной, пока не установлено. Самолет потерпел крушение за пределами аэропорта. На место ЧП помимо машин скорой помощи и пожарных также прибыли пограничные силы безопасности и нацгвардия.

По предварительным данным, это первая авиакатастрофа с участием самолета Boeing модели 787-8 Dreamliner. В апреле 2024 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении 787 Dreamliner после того, как бывший инженер компании рассказал, что секции фюзеляжа этих самолетов неправильно скрепляются друг с другом. Регулятор обязал перевозчиков проверить все Boeing 787 Dreamliner.