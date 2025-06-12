Узбекистан выступил за ускорение возведения промышленного центра «Хайратон» в Афганистане

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи, участвующим в мероприятиях IV Ташкентского инвестиционного форума. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных направлениях экономики, передает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев подчеркнул важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного партнерства между соседними странами. Отмечалась необходимость скорейшего строительства промышленного центра «Хайратон». Запуск данного проекта даст возможность разместить на территории объекта предприятия по выпуску лекарственных препаратов, мебели, текстиля, строительных материалов, а также заводы по переработке сельскохозяйственной продукции.

Руководитель Узбекистана подтвердил, что Ташкент продолжит поддержку крупных региональных инфраструктурных проектов: строительство Трансафганской железной дороги и линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри».

Глава республики и представитель правительства талибов* также рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, аграрной сферах, в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

Отмечалась активизация деловых связей между государствами, что приводит к росту количества совместных предприятий. Важным аспектом укрепления партнерства стали регулярные бизнес-миссии и выставки с участием компаний Узбекистана и Афганистана. Кроме того, увеличению объемов взаимного товарооборота способствуют действующий в Термезе Международный торговый центр, а также открывшиеся в мае текущего года торговые дома в Кабуле и Мазари-Шарифе.

Отметим, что, пожалуй, впервые членов сформированного «Талибаном» правительства принимал президент Узбекистана. Ранее было известно о многочисленных подобных переговорах на уровне спецпредставителей главы республики, министров и сотрудников дипломатического корпуса.