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КНДР вслед за Южной Кореей выключила громкоговорители у границы

CentralAsia (CA) -  Северная Корея остановила приграничные трансляции через громкоговорители в ответ на аналогичное решение Южной Кореи, сообщило агентство «Ренхап».

«Трансляции прекратились поздно вечером в среду и не велись утром»,— сказал полковник Ли Сун Чжун, пресс-секретарь Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.

Накануне работу громкоговорителей вдоль границы с КНДР остановили по приказу нового южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна, вступившего в должность 4 июня. Решение было принято в рамках усилий по восстановлению мира на Корейском полуострове. Также в ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мён обещал прекратить распространение листовок с пропагандой в адрес Северной Кореи.

Впервые Южная Корея применила громкоговорители для психологического воздействия на жителей КНДР в 1963 году. Трансляция была остановлена в 2004 году, позднее несколько раз возобновлялась. В июне 2024 года громкоговорители снова были включены на фоне запуска с северокорейской территории воздушных шаров с мусором.

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