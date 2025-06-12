В Таджикистане в горах возможен сход селей из-за сильных дождей
- Таджикистан, общество
- 17:13, 12 июня 2025
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CentralAsia (TJ) - Синоптики Таджикистана предупреждают о возможном возникновении локальных селей в горных и предгорных районах страны в период с 12 по 13 июня, сообщает агентстве по гидрометеорологии РТ.
«Причиной возможных селей станут осадки, которые ожидаются в горных и предгорных зонах Согдийской области (Айни, Пенджикент, Искандеркуль, Шахристан, Деваштич, Истаравшан), районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области», - отметили в ведомстве.
КЧС рекомендует, в эти дни не находится у водоемов, не рыбачить и не выходить на охоту, а также отказаться от выпаса скота на пастбищах.
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