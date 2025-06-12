В Таджикистане в горах возможен сход селей из-за сильных дождей

// Turmush

CentralAsia (TJ) - Синоптики Таджикистана предупреждают о возможном возникновении локальных селей в горных и предгорных районах страны в период с 12 по 13 июня, сообщает агентстве по гидрометеорологии РТ.

«Причиной возможных селей станут осадки, которые ожидаются в горных и предгорных зонах Согдийской области (Айни, Пенджикент, Искандеркуль, Шахристан, Деваштич, Истаравшан), районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области», - отметили в ведомстве.

КЧС рекомендует, в эти дни не находится у водоемов, не рыбачить и не выходить на охоту, а также отказаться от выпаса скота на пастбищах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения