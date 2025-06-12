Россия и Украина провели еще один обмен пленными военнослужащими

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CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели 12 июня новый раунд обмена военнопленными, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

В Минобороны РФ подтвердили состоявшийся обмен.

В заявлениях РФ и Украины не уточняется, сколько военных были переданы с обеих сторон.

Масштабный обмен, о котором делегации России и Украины договорились на переговорах в Стамбуле, начался 9 июня — тогда стороны обменялись военнопленными в возрасте до 25 лет. 10 июня состоялся обмен раненными военными, попавшими в плен. 11 июня в Украину вернули тела 1212 погибших военных, а в Россию — тела 27 погибших военных.