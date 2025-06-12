Россия и Украина провели еще один обмен пленными военнослужащими

- Азия и мир, общество
- 17:57, 12 июня 2025
- Просмотров: 1256
CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели 12 июня новый раунд обмена военнопленными, сообщил президент Владимир Зеленский.
«Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.
В Минобороны РФ подтвердили состоявшийся обмен.
В заявлениях РФ и Украины не уточняется, сколько военных были переданы с обеих сторон.
Масштабный обмен, о котором делегации России и Украины договорились на переговорах в Стамбуле, начался 9 июня — тогда стороны обменялись военнопленными в возрасте до 25 лет. 10 июня состоялся обмен раненными военными, попавшими в плен. 11 июня в Украину вернули тела 1212 погибших военных, а в Россию — тела 27 погибших военных.