Госуниверситет Монголии открывает «Центр передового опыта преподавания английского языка» совместно с США

CentralAsia (MNG) - 12 июня представители правительства Монголии, посольства США, а также представители дипломатического корпуса и международных организаций приняли участие в официальной церемонии открытия Центра передового опыта в области преподавания английского языка, который является совместным партнерством правительства США, правительства Монголии, Национального университета Монголии и других партнеров, включая дипломатические миссии и отдельные компании.

Центр передового опыта преподавания английского языка является ключевой частью инициативы США-Монголия по совершенству в английском языке. С момента своего открытия в марте Центр провел ряд программ, проводимых стипендиатами английского языка, помощниками преподавателей английского языка Фулбрайта, волонтерами Корпуса мира и другими педагогами.

«Рад объявить об открытии «Центра передового опыта в преподавании английского языка» на базе Государственного университета Монголии. Благодаря нашим партнерам в правительстве Монголии и ресурсам посольств англоязычных стран и частного сектора Центр улучшит преподавание английского языка в Монголии и сделает изучение английского языка более доступным для всех», — сказал посол США Ричард Л. Буанган.

посол США Ричард Л. Буанган

«Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. В августе 2024 года Соединенные Штаты и Монголия объявили о совместной инициативе США-Монголия по совершенствованию преподавания английского языка, которая стала результатом года обсуждений между нашими двумя странами по продвижению английского языка как второго языка в Монголии. Сегодня мы благодарны правительству Монголии за партнерство в воплощении идеи создания Центра передового опыта в области преподавания английского языка в реальность», — сказал посол.

«Мы также благодарны Государственному университету Монголии за размещение этого нового Центра, который будет служить монгольскому народу долгие годы».

«Присутствие столь многих из вас, представляющих монгольское правительство, дипломатический корпус, академические круги и частный сектор, подчеркивает важность этого Центра для настоящего и будущего Монголии. Я рад видеть моих коллег из других англоязычных дипломатических миссий. Эта инициатива, получившая начальное финансирование от правительства США, станет не просто американским центром, но и центром ресурсов и талантов для всех в англоязычном сообществе, которые хотят внести свой вклад в развитие преподавания английского языка в Монголии. Все мы, кто участвует в продвижении английского языка, должны рассмотреть возможность поддержки этого Центра как способа повышения качества преподавания английского языка в Монголии», — продолжил посол.

«Я хотел бы поблагодарить Американские советы по международному образованию. При поддержке правительства США Американские советы реализуют этот проект в партнерстве с другими заинтересованными сторонами».

Я выражаю свою искреннюю благодарность Министерству образования за его неизменную поддержку и сотрудничество в создании этого Центра не только как ресурса для академических кругов, но и для министерств правительства в их усилиях по содействию изучению английского языка среди государственных служащих Монголии».

В 2023 году Монголия приняла закон, согласно которому английский язык стал официальным вторым языком страны. США приветствовали это развитие и предприняли конкретные действия для его поддержки. В некоторых из самых отдаленных регионов страны есть десятки волонтеров Американского корпуса мира, которые каждый день обучают монголов английскому языку. И еще больше волонтеров Корпуса мира прибыли только на прошлой неделе.

Посольство США поддерживает программу English Access Microscholarship Program, которая представляет собой двухгодичную программу для подростков, которая проводится после окончания учебного дня. В настоящее время у США есть пять центров Access в Монголии, в которых участвуют около 200 молодых людей из Монголии. Кроме того, через программу Фулбрайта в Монголии работают три стипендиата по английскому языку и семь помощников преподавателей английского языка из США.

Создание Центра передового опыта сегодня знаменует собой важную веху в общей приверженности США развитию образования и содействию профессиональному развитию учителей английского языка по всей Монголии. Этот Центр будет служить центром инноваций, обучения и роста, предоставляя бесценные ресурсы и возможности для монгольских педагогов для улучшения их навыков и знаний.

«Я хотел бы отметить ценный вклад наших партнеров из частного сектора. Мы глубоко признательны Google за предоставление онлайн-платформы, которая значительно повысит доступность и охват наших программ. Это прекрасный пример государственно-частного партнерства, и мы надеемся на расширение сотрудничества в будущем», — сказал посол.

«Я уверен, что Центр передового опыта сыграет ключевую роль в повышении стандартов обучения английскому языку в Монголии, в конечном итоге способствуя развитию человеческого таланта и делая монголов более конкурентоспособными на международном рынке труда», - отметил посол.

«Еще раз спасибо всем международным и отечественным партнерам за вашу преданность и поддержку. Вместе мы строим светлое будущее образования в Монголии. Спасибо».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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