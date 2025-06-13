Новый вид динозавров, родственный T. Rex, обнаружен в Монголии и назван Khankhuuluu mongoliensis

CentralAsia (MNG) -

Палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, который был родственником печально известного тираннозавра.

Окаменелости динозавра — два частичных скелета, найденных в пустыне Гоби в Монголии в 1970-х годах, — недавно были повторно проанализированы после того, как Джаред Ворис, аспирант кафедры энергетики Земли и окружающей среды Университета Калгари, заметил их во время поездки в Монголию в 2023 году.

Монгольский палеонтолог изначально приписал окаменелости плотоядному динозавру под названием электрозавру, рассказала ABC News Дарла Зеленицки, доцент факультета естественных наук Университета Калгари.

Она отметила, что с тех пор окаменелости «серьезно» не изучались.

Но когда Ворис заметил их в стеклянной витрине Центрального музея динозавров Монголии, он понял, что у них есть характеристики, которые никогда ранее не встречались у видов тираннозавров, сказал он. Например, в черепе была воздушная полость около носа. По словам Вориса, крупные хищники-апексы, как правило, имеют «совершенно сплошные» носовые связи. По словам Вориса, способ крепления костей пальцев ног к остальной части ноги также отличался.

«Мы поняли, что это что-то совершенно иное», — сказал Ворис.

Согласно статье, опубликованной в среду в журнале Nature, после повторного изучения исследователи пришли к выводу, что окаменелости принадлежат новому виду тираннозавридов.

Новый вид, названный Khankhuuluu mongoliensis, является «относительно небольшим» тираннозавром, сказал Зеленицкий. Экземпляр, вероятно, весил около 1700 фунтов и имел длину 13 футов, что делает его ловким бегуном, сказал Зеленицкий.

Исследователи заявили, что образец был непосредственным родственником Eutyrannosaurias, которые возникли в Северной Америке и включали T. rex.

По словам исследователей, он также был близким предком «массивного, с глубокой мордой» Tyrannosaurini, а также гораздо более мелкого и с плоской мордой Alioramini.

Открытие проливает новый свет на эволюцию видов тираннозавров и закономерности их расселения в позднем меловом периоде.

Новый вид является «недостающим звеном» между более мелкими тираннозаврами и массивными хищниками, такими как T. rex, который весил до 10 000 фунтов, сказал Зеленицкий.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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