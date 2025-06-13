Монголки завершили матч победой над Ираном в Ханое. Видео

CentralAsia (MNG) -

Монголия одержала ошеломляющую победу над Ираном и одержала свою первую победу в Кубке Наций AVC: 25-18, 21-25, 14-25, 25-21, 15-11.

Турнир азиатских сборных, прошедший в этом году ребрендинг (ранее он именовался Кубок вызова АВК, AVC Challenge Cup, а теперь именуется континентальным Кубком наций, AVC Nations Cup), собрал во Вьетнаме 11 сборных, поделенных на групповом этапе на две группы.

В одной из них (с шестью командами) выступает сборная Монголии, соперницами которой стали команды Новой Зеландии (AVC Nations Cup охватывает и регион Океании), Индонезии, Ирана, Казахстана и Филиппин.

Женская сборная Ирана по волейболу в понедельник обыграла в рамках группового этапа Азиатского Кубка наций в Ханое сборную Филиппин. Но победный путь иранских девушек прервали монгольские девушки.

источник: MiddleAsianNews

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